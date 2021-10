14 comuni alle urne e 86.687 elettori nel savonese: ecco come si vota il 3 e 4 ottobre

86.687 gli elettori nel savonese chiamati al voto, 40.683 uomini e 45.824 donne per 14 comuni coinvolti.

Domani, domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 108 seggi aperti nei comuni di Savona (58.566 abitanti, 61 seggi, 49.708 elettori) Varazze (12.280, 15 seggi), Loano (9.405, 10), Balestrino (636, 1), Bergeggi (994, 1), Borgio Verezzi (2.089, 3), Calice Ligure (1.744, 3), Castelbianco (279, 1), Nasino (256, 1), Spotorno (3.237, 4), Stella (2898, 3), Stellanello (734, 1), Testico (152, 1), Tovo San Giacomo (2.275, 3).

Per il comune di Savona, l'unico che supera i 15mila abitanti il ballottaggio potrebbe essere previsto domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

COME SI VOTA

Non sarà necessario il green pass per recarsi al proprio seggio, saranno comunque garantite tutte le rigorose regole vigenti in materia di sicurezza sanitaria (dalle sanificazioni costanti passando per l'obbligo della mascherina, l'igienizzazione delle mani prima e dopo il voto, misurazione temperatura). Naturalmente con la temperatura corporea che supera i 37.5 non si potrà votare o in caso di sintomatologia respiratoria e se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 o se si ha avuto contatti con persone positive al Covid negli ultimi 14 giorni.

Per poter esprimere il proprio voto basterà avere con sé e presentare la tessera elettorale e un documento d'identità in corso di validità.

Nella scheda che troveremo al seggio si potrà votare per il sindaco, per le liste a lui collegate, ma si può anche, come prevede il voto disgiunto, crocettare la casella del sindaco e votare per una lista a lui non collegata.

Si potranno esprimere al massimo due preferenze per i candidati al consiglio comunale, purché di genere diverso, ovvero un uomo e una donna. Il sindaco che verrà eletto è quello che ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50% più uno) al primo o al secondo turno (per i comuni con più di 15mia abitanti).

Nei comuni con oltre 15mila abitanti, nel savonese solo Savona, l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale avviene secondo un sistema maggioritario a doppio turno. Se nessuno dei candidati sindaco raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, i due candidati con più voti andranno al ballottaggio. E in quel caso, i cittadini chiamati al voto potranno solo esprimere la propria preferenza per uno dei due candidati e non più per le liste.

Nei comuni con meno di 15mila abitanti, l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale invece avviene in un unico turno e non è quindi previsto il ballottaggio. Vince quindi il candidato sindaco che ottiene la maggioranza relativa dei voti.

FAC SIMILI DI TUTTI I COMUNI (IN ALLEGATO SAVONA)

TUTTI I CANDIDATI SINDACI DEI 14 COMUNI AL VOTO:

Savona

Luca Aschei (Andare Oltre), Manuel Meles (Movimento Cinque Stelle e la civica ConTe per Savona), Marco Russo (sostenuto dalla lista civica Patto per Savona, Pd e Articolo Uno, RiformiAmo Savona e Sinistra per Savona), Angelo Schirru (appoggiato dalla civica Schirru Sindaco, Toti per Savona, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia/Udc) e Francesco Versace (Savona Popolare).

Balestrino

Sfida a due tra il 52enne Massimiliano Zunino, ex consigliere di maggioranza nel primo mandato del sindaco uscente Gabriella Ismarro. A sfidarlo Stefano Saturno con la civica "Balestrino oggi".

Bergeggi

Nicoletta Rebagliati e Alice Bianchini. Testa a testa tra la farmacista consigliere eletta ai tempi dell'ex sindaco attuale consigliere regionale Roberto Arboscello (nel 2019 solo la sua lista si presentò) con la lista "Uniti per Bergeggi" e la consigliere uscente sostenuta dalla lista "CambiAmo Bergeggi".

Borgio Verezzi

Scende nuovamente in campo Renato Dacquino sostenuto da "Nuova Via per Borgio Verezzi" che verrà sfidato dal direttore sanitario dell'Avis di Finale e della Pubblica Assistenza Croce Verde Finalborgo Gabriele Murrighile con la lista "Borgio Verezzi per tutti".

Calice Ligure

Solo un candidato in corsa, il sindaco uscente Alessandro Comi e la sua lista "Condividere Calice".

Castelbianco

Stessa situazione a Castelbianco con Franco Aurame e la lista "Per Castelbianco".

Loano

Due le liste che appoggiano i candidati l'ex consigliere comunale Giacomo Piccinini e l'assessore uscente Luca Lettieri. Il primo sostenuto dalla lista "Nuova Grande Loano", il secondo dalla lista "Per Loano".

Nasino

Roberto De Andreis corre in solitaria con la lista "Nasino 2021".

Spotorno

Faccia a faccia tra il sindaco uscente Mattia Fiorini e la sua "Progetto Spotorno" contro Giancarlo Zunino e la lista "Insieme per Spotorno".

Stella

Marina Lombardi non ha potuto ricandidarsi e allora spazio all'assessore uscente Roberto Cavicchini e la lista "Per Stella" contro Andrea Castellini e il suo "Progetto Steja".

Stellanello

Ulteriore dualismo anche in quel di Stellanello con Claudio Cavallo che è sostenuto dalla lista "Stellanello Passione Valmerula" e la lista "Amministrazione Libera" per Marco Ferriero.

Testico

Lucia Moscato con la lista “Passione Testico” e Paolo Zerbone sostenuto da “Amare Testico”: questi i due rivali che si contenderanno il comune.

Tovo San Giacomo

Corre per il terzo mandato il sindaco uscente Alessandro Oddo con la lista “Per un nuovo paese”, a sfidarlo è la consigliere di minoranza uscente con la lista "Insieme per il cambiamento" Iole Aicardi.

Varazze

Dopo i 5 candidati del 2019 e l'elezione nel 2020 in consiglio regionale di Alessandro Bozzano, è il vice sindaco Luigi Pierfederici a candidarsi alla carica di primo cittadino con "Essere Varazze", sfidato dall'ex sindaco dal 2009 al 2014 Antonio Ghigliazza e la lista "Varazze Domani".