Gestione Sat, Canepa e Sasso del Verme: "Dovrà diventare la casa di tutti, evitare che lo diventi solo di qualcuno"

“Durante la riunione dei sindaci svoltasi in Provincia il 13 novembre 2020 in cui vennero approvate le linee guida da sottoporre al Consiglio Provinciale per l’individuazione del gestore unico, venne approvata all’unanimità la mia proposta che da un lato prevedeva un consiglio di amministrazione a 5 in cui avrebbe dovuto esserci un rappresentante per ogni area territoriale oltre a un membro nominato dai comuni più piccoli e dall’altra chiedeva che si prevedesse, in fase di elaborazione dello statuto, un sistema di contrappesi in accordo con le norme societarie volto a bilanciare il peso dei singoli soci, non essendo accettabile la sola rappresentanza per quote - prosegue Canepa - Nessuno disconosce il ruolo principale che il Comune di Vado ha sapientemente ricoperto e dovrà ricoprire in futuro nella gestione della società, ma se si tenesse conto solo delle quote si creerebbero situazioni troppo castranti per tutti gli altri soci e il solo controllo analogo, per quanto obbligatorio e necessario, non può essere l’unico strumento lasciato ai soci. Si è sempre detto che Sat dovrà diventare la casa di tutti e il nuovo statuto dovrà sancirlo in modo inequivocabile per evitare che lo diventi solo di qualcuno”.

Dichiarazioni a cui si associa il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme: “Nel condividere e sottoscrivere quando detto dal sindaco Canepa aggiungo che l’esperienza sul territorio, spesso positiva, dei vari sindaci è l’apporto indispensabile nella nascita di un eventuale gestore unico dell'ATO rifiuti 'casa di tutti', condizione che era stata più volte sottolineata e condivisa e, per me, unica strada percorribile”.