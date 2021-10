Raccolta benefica in memoria di Marika Galizia, superato l'obiettivo iniziale di 10 mila euro

"Il Presidente Igor Vecchio, a nome del Consiglio Direttivo e di tutti gli arbitri di Albenga, desidera comunicare che la campagna fondi dedicata alla giovane collega recentemente scomparsa Marika Galizia mentre dava alla luce il suo bambino, ha superato l'obiettivo iniziale di 10 mila euro, alzando di fatto il target a 20 mila!". Così la sezione A.I.A. di Albenga comunica il prosieguo della raccolta fondi in memoria della 27enne originaria di Ceriale mancata dopo aver dato alla luce il proprio figlio, sopravvissuto ma in condizioni gravi.

"Desideriamo ringraziare nuovamente l'Associazione Italiana Arbitri che ha fatto sentire la propria vicinanza da tutta Italia, gli Arbitri CAN e il loro cuore immenso, le istituzioni e tutti gli amici che hanno contribuito a questo primo successo. Vi preghiamo di condividere questo messaggio perchè ogni donazione, anche la più piccola, sarà importante per l'Ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova e per la famiglia di Marika che dovrà sostenere le cure del piccolo neonato. Grazie!" concludono dalla sezione ingauna dell'associazione arbitri tra le cui fila militava Marika Galizia.