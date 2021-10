Caccia al cinghiale: nel savonese prima giornata per la nuova stagione

Saranno 2.096 i cinghiali che si potranno abbattere nell’Ambito 1 (entroterra di Savona e valle Erro), 4.222 invece per l’Ambito 2 (entroterra finalese, ingauno ed Alta Val Bormida), mentre saranno 678 per l’Ambito 3 (Val Bormida) ai quali si aggiungono i 112 per il Comprensorio alpino.

La soglia massima potrebbe però essere incrementata secondo quanto stabilito dall’ufficio faunistico ligure.