Altare, sorpreso a manomettere la slot-machine di un bar: 34enne denunciato dai carabinieri

Al termine dei primi accertamenti i carabinieri della stazione di Altare, congiuntamente ai colleghi di Carcare e al personale della polizia municipale di Altare, hanno denunciato in stato di libertà un operaio incensurato 34enne di Carcare, originario di Sapri (Salerno), sorpreso in flagranza di reato mentre con particolari artifizi, stava manomettendo una slot-machine del bar "L'ora di mangiare" di Altare, situato in via Matteotti, impossessandosi così fraudolentemente di 540 euro.

La successiva perquisizione personale ha permesso il rinvenimento e il sequestro del denaro in questione, di un telefono cellulare e di una postepay a lui intestata. Anche la slot machine è stata sequestrata al fine di permettere agli investigatori di risalire alle tecniche di scasso informatico utilizzate dall’uomo. Tale apparecchiatura risulta di proprietà della ditta 'Valentini Games' con sede in Savona.

La vicenda si integra con la recente denuncia di due cittadini di origine romena.