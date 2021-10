Stress da rientro, come evitarlo in maniera naturale

Il ritorno al lavoro dopo le ferie non è mai un bel momento. Di certo si tratta di un periodo critico che richiede attenzione per contrastare quei disturbi che solitamente vengono indicati come stress da rientro. Debolezza, spossatezza, mancanza di energia e di voglia di fare. Nulla di eccessivo anche se, il più delle volte, questi sintomi che non permettono di essere carichi e di affrontare il ritorno al lavoro nel migliore dei modi.

Come evitare che succeda tutto questo? Con dei piccoli accorgimenti che, se messi in azione, possono aiutare a rendere meno faticoso il ritorno ai ritmi lavorativi. Di certo è necessario riprendere a piccoli passi, non in modo massiccio ed impegnativo. Se possibile è bene evitare progetti importanti nei primissimi giorni di ritorno al lavoro, rimandando le cose più impegnative e non urgenti. Anche qualche pausa in più non fa male, per riprendere gradualmente la routine dell’attività professionale.

Il sonno poi, è importantissimo. Ecco perché il consiglio è quello di andare a letto presto per svegliarsi al mattino riposati. Solo così piano piano i ritmi dell’estate potranno essere abbandonati. E poi c’è l'alimentazione, un altro aspetto fondamentale del come affrontare le giornate di lavoro. Importante è non trascurare il cibo, come il sonno, rispettando i pasti, le ore e gli intervalli canonici per permettere al fisico di rifocillarsi. Dormire bene e mangiare sano sono due aspetti che non possono essere trascurati perché sono essenziali per attivare le giuste energie.

E se sonno e alimentazione corretti non bastano per combattere lo stress da rientro, serve scegliere un ulteriore supporto che permette di supportare il corpo in questo momento particolare dell’anno. Come possono fare le giovani donne che tornano al lavoro? Mettere da parte ansia e stress grazie agli integratori multivitaminici per donna di VitaVi, un vero toccasana per ricevere in modo naturale una spinta vitale nella ripresa della vita di tutti i giorni.

L’unione di 9 ingredienti mirati e scientificamente selezionati presenti in questo integratore, dedicato nello specifico alla donna tra i 20 ed i 40 anni, riesce a regalare un supporto naturale e specifico che va soprattutto a coadiuvare il tono dell’umore, restituendo vitalità ed energia, quelle che vengono meno dopo le vacanze. È soprattutto merito dello zafferano affron® uno delle quattro materie prime presenti in questo multivitaminico che si fregia del marchio registrato. Si affianca poi il ferro che, in associazione al magnesio, riduce la stanchezza e l’affaticamento andando a ristabilire il normale metabolismo energetico.