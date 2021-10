Settimana della prevenzione dentale dei bambini: …è finita ma continua

Cari Lettori, la SETTIMANA DELLA PREVENZIONE DENTALE DEI BAMBINI organizzata da www.ildentistadeibambini.it ha ricevuto un notevole successo in tutta Italia, grazie a tutte le famiglie che hanno partecipato!

Cosa è successo?

· Molti bambini, alcuni molto piccoli, altri ahimé già “grandicelli”, hanno incontrato per la prima volta il dentista pediatrico.

· Molte famiglie hanno scoperto in questa occasione che esistono dentisti che si sono appositamente preparati per curare i più piccini (e studi appositamente attrezzati per accoglierli in maniera non traumatica…).

· Molti piccoli pazienti, grazie al “filmato dei dentini” hanno potuto vedere quanti denti hanno e quanti di questi sono affetti da carie.

· Con il Kids Cario Test i genitori hanno potuto capire (e conservare sul proprio smartphone) quale sia il “rischio carie” dei propri figli e quanti controlli annuali sia indicato effettuare loro per poter prevenire questa malattia.

· Molti hanno scoperto in questa occasione che esistono dei programmi personalizzati di prevenzione per poter arrivare all’età adulta con i denti sani e ridurre tantissimo, per tutta la vita, il rischio di aver bisogno del dentista!

· La valutazione ortodontica ha potuto segnalare la eventuale necessità, presente o futura, di migliorare la posizione dei denti.

· Ultimo (ma primo per importanza) hanno ricevuto consigli per migliorare le abitudini alimentari e igieniche al fine di ridurre il rischio di ammalarsi.

Vi sembra poco? Questa campagna, anche grazie alla collaborazione di Sunstar e Invisalign e di molte farmacie, ha raggiunto anche famiglie che finora non avevano dato importanza allo stato di salute dei denti da latte e che portavano i propri figli dal dentista solo se questi avevano “mal di denti”!

Ma cosa succede adesso?

Intanto stiamo ultimando le ultime visite gratuite, prenotate durante la Settimana della Prevenzione ma che non avevano potuto essere programmate in quei giorni. Durante il resto dell’anno… il nostro lavoro e continuare a effettuare visite, sedute di prevenzione (in base a programmi personalizzati) e terapie (anche) ai bambini per cui continuate a portare i vostri bimbi dal dentista pediatrico!

Naturalmente questa è stata una iniziativa di interesse sociale organizzata da una associazione ma, al di fuori di questa campagna, le visite non potranno più essere effettuate gratuitamente, anche per non violare il codice deontologico dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, che vieta espressamente l’accaparramento di pazientela attraverso la pubblicizzazione di prestazioni gratuite.

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova