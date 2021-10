Carcare, minoranza all'attacco sul rifacimento del manto in erba artificiale del "Corrent": "Lavori in alto mare"

"Approvato il mutuo per i lavori di rifacimento del terreno in erba artificiale e finanziato con un mutuo di euro 300.000,00 in data 31 dicembre 2020 che è andato in ammortamento già dal 30 giugno 2021 - proseguono dalla minoranza - I lavori per il rifacimento del manto in erba artificiale (data inizio lavori il 5 agosto 2021) ad oggi, come dimostrano le foto, sono ancora in alto mare creando notevoli disagi alla società sportiva Carcarese costretta ad 'espatriare' in campi limitrofi e far allenare i piccoli calciatori carcaresi in 'piazza rossa'. Una ennesima dimostrazione dell'incapacità di questa amministrazione che non riesce neanche a coordinare i lavori".