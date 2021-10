Albisola Superiore, dall'11 ottobre vaccinazioni anti-influenzali anche nei locali adiacenti agli sportelli polifunzionali del Distretto Savonese

A partire dall’11 ottobre ad Albisola Superiore le vaccinazioni anti-influenzali, oltreché negli studi medici, riprenderanno anche presso i locali adiacenti agli sportelli polifunzionali del Distretto Savonese siti in via Dei Conradi 81.

“Questo – afferma l’assessore Calogero Sprio con delega ai Servizi Ambulatoriali - è frutto della collaborazione fra l’Asl 2 Savonese, i Medici di Medicina Generale del nostro territorio e l’Amministrazione Comunale; consentire ai medici, soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla presenza di molte difficoltà legate alla pandemia, di utilizzare dei locali idonei e situati nella centralità della nostra cittadina e facilmente accessibili è molto importante; considerata infatti la grossa affluenza di cittadini che storicamente ricorre a questa misura di protezione poter contare su spazi in grado di assicurare maggiormente il distanziamento interpersonale è molto importante, considerato anche che in gran parte gli utenti rientrano in una fascia di età abbastanza avanzata e quindi più fragile e suscettibile di contrarre il Covid-19”.