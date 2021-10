Allerta meteo, ore di attesa per i genovesi, dal primo pomeriggio precipitazioni molto forti su tutto il territorio

Sono ore di attesa quelle dei genovesi che oggi vedranno abbattersi violenti temporali, soprattutto a partire dalle 14, orario in cui è stata diramata l'allerta rossa da Arpal per precipitazioni diffuse fino a molto fort i, anche a carattere di rovescio o temporale. Le piogge hanno interessato la città anche ieri mattina, causando allagamenti in alcuni punti della città e una frana alle Gavette che ha visto alcune famiglie sfollate.

Si teme per la tenuta dei torrenti, i cui livelli già ieri sono saliti rapidamente, e dei tombini, la cui pulizia non è stata completata in alcuni punti della città, in particolare a ponente, Multedo, Brib e piazza Montano.