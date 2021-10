Facebook, WhatsApp e Instagram down: collassati i social di Zuckerberg

L'intero sistema delle reti sociali che fanno capo a Mark Zuckerberg in tilt, improvvisamente, da questo pomeriggio. Risultano completamente bloccati Facebook, WhatsApp e Instagram, irraggiungibili e "inchiodati" o con l'inesorabile scritta: «Sorry, something went wrong».

Si tratterebbe di un disservizio a livello globale. La notizia si è diffusa velocemente attraverso Twitter con tantissimi utenti che hanno segnalato il blocco. Gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono in cima agli argomenti di tendenza. In attesa di spiegazioni dall'azienda.

L'ultimo problema di rilievo che aveva interessato le tre app risale allo scorso 19 marzo e quello ancora precedente al 3 luglio 2019. Il down di marzo scorso era durato 45 minuti.