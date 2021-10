Maltempo, frana sulla A26, chiuso il tratto tra Masone e Ovada

Una frana allo svincolo tra Masone e Ovada ha causato la chiusura della A26 Genova-Gravellona Toce al chilometro 22, in direzione Gravellona Toce. E' successo in tarda mattinata a causa del maltempo che sta colpendo la Liguria e che nelle ultime ore si è concentrato sulla valle Stura. Tra le zone più colpite Rossiglione, dove una frana si è abbattuta contro a un palazzo.

Per quanto riguarda le autostrade, in mattinata era stato chiuso il tratto tra Ceva e il bivio A6/A10 a Savona in direzione del bivio con la A10.



"Poco prima delle 13:00, - si legge in una nota - sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, è stato chiuso il tratto compreso tra l’All. A10 e Ovada, in direzione Gravellona, a causa di una frana, dovuta alle precipitazioni straordinarie che stanno interessando la zona nelle ultime ore, avvenuta al km 22 in prossimità della galleria Broglio.

A seguito delle precipitazione, la SS456 del Turchino è stata chiusa in via precauzionale. Pertanto, per gli utenti provenienti da Livorno e diretti a Milano, si consiglia di percorrere l’autostrada A7.

Tutti quelli provenienti da Savona e diretti a Milano e Torino, invece, si consiglia di percorrere l’autostrada A6.

Sul luogo dell’evento è intervenuta la Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia".