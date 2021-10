Maltempo, interrotta la circolazione ferroviaria sulla Genova-Ovada-Aqui Terme

"Trenitalia informa che è stata interrotta in via precauzionale la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ovada-Aqui Terme". - Lo comunica in una nota Regione Liguria - La decisione è stata assunta a seguito dell’innalzamento dei livelli del torrente Stura provocato dalle forti precipitazioni che stanno interessando l’entroterra di Genova e in particolare la valle Stura.Le condizioni stradali non permettono, al momento, di attivare un servizio bus sostitutivo. In corso intervento vigili del fuoco e tecnici RFI.



Rimane interrotta la circolazione ferroviaria anche sulle linee Savona-Torino e Alessandria-Savona. I treni Torino-Savona e Fossano-San Giuseppe fanno capolinea a Ceva mentre i collegamenti Alessandria-Savona si fermano a San Giuseppe. Trenitalia ha attivato un servizio bus tra Ceva-San Giuseppe e Savona e ha autorizzato i viaggiatori ad utilizzare i treni sull’itinerario Torino-Genova-Savona senza alcun sovrapprezzo".



