Albenga, ultimi giorni per iscriversi a "Dritti all’Isola"

Ultimi giorni (scadenza iscrizioni mercoledì 6 ottobre) per potersi iscrivere a Dritti all’Isola, la gara di nuoto in acque libere arrivata ormai alla sua 3° edizione ad Albenga.

Anche quest’anno centinaia di atleti si cimenteranno su diverse distanze: 1.0 km aperta a tutti, anche i più piccoli potranno provare l’emozione di gareggiare in acque libere (500 metri direzione Isola Gallinara e ritorno); 2.0 km distanza intermedia che darà la possibilità a tutti di cimentarsi in questa esperienza che unisce agonismo e natura; 3.5 km per chi ha preparazione a sufficienza e vuole togliersi lo sfizio di toccare l’isola con mano (1.750 metri sino all’Isola e ritorno); 5.0 km dedicata ai nuotatori più esperti che circumnavigheranno in senso antiorario l’area marina protetta dell’isola Gallinara.

Programma della manifestazione

Sabato 9 ottobre:

- ritiro pacchi gara e chip 1.0km e 2.0KM dalle ore 12.00 alle 13.30 presso l'ospitality di lungomare C. Colombo (sarà anche possibile ritirare i pacchi gara dei percorsi 3.5km e 5.0km); ore 13.35 briefing 1.0 KM; ore 14.00 partenza 1.0 KM - Tempo massimo 30 minuti ore 14.35 briefing 2.0 KM; ore 15.00 partenza 2.0 KM - Tempo massimo 100 minuti; ore 17.00 inizio premiazioni.

Chi parteciperà alla 2.0 km dovrà trovarsi presso l'ospitality del lungomare C. Colombo per le ore 14.00 cosi' da garantire la propria presenza in caso di partenza anticipata.

Domenica 10 ottobre: ritiro pacchi gara e chip 5.0 km dalle ore 07.30 alle 08.30 presso l'ospitality di lungomare C. Colombo. ritiro pacchi gara e chip 3.5 km dalle ore 07.30 alle 09.30 presso l'ospitality di lungomare C. Colombo; ore 08.35 briefing 5.0 km; ore 09.00 partenza 5.0 km - tempo massimo 200 minuti; ore 12.00 briefing 3.5 km; ore 12.30 partenza 3.5 km - tempo massimo 150 minuti.

Chi parteciperà alla 3.5 km dovrà trovarsi presso l'ospitality del lungomare C. Colombo per le ore 11.00 così da garantire la propria presenza in caso di partenza anticipata. Ore 15.00 inizio premiazioni. Iscrizioni e info sul sito www.drittiallisola.it

Si ricorda che le iscrizioni online verranno accettate fino alle ore 23.59 di mercoledì 6 ottobre. Uno dei servizi offerti sarà l’affitto mute sul campo gara.