Maltempo, cos'è il downburst, il fenomeno legato ai temporali che rischia di colpire la Liguria

E' previsto per questo pomeriggio alle 15 il punto stampa sull'allerta meteo che vedrà presenti il presidente della Regione Giovanni Toti, l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone e i tecnici Arpal che monitorano la situazione in vista dell'arrivo dell'allerta rossa per le zone centrali della Liguria. Mentre su Genova città i fenomeni sono attesi a fine giornata, a Savona e nel ponente genovese, le forti piogge sono iniziate già dalla scorsa notte e hanno portato all'esondazione di torrenti in più punti.

La stazione di Rossiglione ha registrato 342,2 millimetri di precipitazioni, con un picco massimo orario di 91,4. Proprio a Rossiglione questa mattina una grossa frana si è abbattuta su un palazzo in via Airenta. Il sindaco Katia Piccardo, operai, ufficio tecnico, forze dell'ordine e vigili del fuoso sono presenti sul posto per monitorare la situazione. Sempre a Rossiglione entrambi i gruppi elettrogeni sono in funzione per attivare le pompe di aspirazione dal sottopasso ferroviario