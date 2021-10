Frana sulla Sp 5 Altare-Mallare, automobilista colto da malore salvato dai carabinieri

Giornata di duro lavoro, quella di ieri, per i carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte, in prima linea assieme alle squadre di soccorso per fronteggiare l'allerta meteo.

Tanti gli interventi portati a termine. A Pontinvrea l'esondazione del torrente Erro ha coinvolto un centinaio di abitazioni. La forte corrente ha fatto crollare due ponti, uno in località Martini e l'altro in frazione Isola, oltre a danneggiare un'abitazione in località Pian Bottello dove l'acqua ha raggiunto il tetto. La famiglia occupante è stata fatta evacuare. Assieme ad altri cinque nuclei, ha trovato ospitalità presso l'ex struttura alberghiera "Aquila d'Oro". Numerose le interruzioni stradali risolte nel corso della giornata.

Ad Altare (come a Cairo Montenotte) il fiume Bormida è esondato. Le violenti precipitazioni hanno causato frane e allagamenti. La Sp 29 del colle di Cadibona e l'autostrada A6 sono state chiuse per alcune ore. Lungo la Sp 5 Altare-Mallare uno smottamento ha compromesso la viabilità, bloccando un'automobile su cui viaggiava un pensionato di 78 anni residente a Savona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Altare. Preso atto della situazione di pericolo, i militari hanno abbandonato in sicurezza l'autopattuglia e facendosi strada tra i detriti ancora in caduta dal versante della montagna, hanno raggiunto e tratto in salvo l'uomo che nel frattempo aveva accusato un malore. Trasportato con l'ausilio di una terza persona, il 78enne è stato poi affidato alle cure dei sanitari.