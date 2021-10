Maltempo, Regione Liguria pronta a chiedere lo stato d'emergenza nazionale

La Regione Liguria chiederà il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per i danni provocati dall'ultima ondata di maltempo. Secondo quanto apprende l'agenzia Dire, da una prima stima di massima fatta da piazza De Ferrari i danni, al momento, ammonterebbero a circa dieci milioni, prevalentemente sulle infrastrutture pubbliche. Per una ricognizione più dettagliata, il governatore Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, iniziano oggi pomeriggio una serie di sopralluoghi nei territori più colpiti: si parte alle 16 a Savona, in località Santuario, per proseguire attorno alle 17.30 a Pontinvrea.