Savona 2021, "boom" per RiformiAmo. Barbara Pasquali: "Il nostro progetto la vera rivelazione"

C'è un vero e proprio "unicum" nella tornata elettorale che ha appena concluso il suo primo atto a Savona: è quello della lista "RiformiAMO", che proprio nella città della Torretta ha registrato il miglior risultato nazionale di una lista “riformista” col suo 9,3%.

Una percentuale e un numero assoluto di voti (2.194) che non lasciano alcun dubbio a Barbara Pasquali, la quale afferma "senza tema di smentita, che la nostra lista è stata la vera rivelazione di questa tornata elettorale".

"Mesi fa espressi la volontà di creare questo progetto - spiega nel 'day after' - In molti erano scettici, ma con l'impegno e la determinazione della sottoscritta e di tutti e 32 i candidati, il progetto è cresciuto di giorno in giorno, con un bel lavoro di squadra, che ci ha permesso di ottenere il risultato raggiunto e che ci ha indicato che questa è la strada giusta; un'alleanza larga di centro sinistra, con tutti i partiti riformisti e le forze civiche a sostegno". Come quella guidata appunto dal candidato sindaco Marco Russo.

Un pensiero condiviso dal coordinatore provinciale di Italia Viva Matteo Calcagno, il quale, affidando ai social network il suo pensiero, ha ribadito la soddisfazione per il risultato raggiunto nonostante "in alcuni 'salotti' della politica d'esperienza, quelli dove si fanno fini e iperboliche analisi da manuale, in pochi credevano nell'effettiva riuscita della nostra avventura", prima di lasciarsi andare ad alcuni ringraziamenti.

In primis al candidato Russo "che ha chiesto a noi di Italia Viva e ad altri 4 partiti simili ma diversi di provare a correre uniti per sostenerlo", passando poi per i "vivaci amici Danja Stocca, Barbara Pasquali, Egon Stocca, Daniela Monicelli, Guido Cavallo, Piero Billò e Cinzia Elisei con cui ogni avventura diventa bella perché vissuta con fiducia, entusiasmo e quel pizzico di allegria che rende tutto più bello, e a tutta Italia Viva Savona che ha lavorato unita e forte accanto a noi" per arrivare infine al sottosegretario Raffaella Paita per il supporto dato "con la sua tenacia e competenza, spronandoci e rassicurandoci sempre e facendo sentire concretamente la presenza di un Partito serio che sa farsi forza per o suoi dirigenti e iscritti".

"Abbiamo lavorato tanto, lo abbiamo fatto con l'entusiasmo di chi crede nei progetti veri e seri - aggiunge Calcagno - Giorno dopo giorno, abbattendo le poche differenze e costruendo un'unità politica tangibile e concreta. Senza invidie, senza particolarismi, solo con un unico obbiettivo: lavorare per dare a Savona un'amministrazione seria e degna sia della sua storia che del suo futuro".

"Ora abbiamo di fronte l'ultimo miglio: serve l'impegno di tutti per arrivare coesi e determinati al ballottaggio per far vincere Marco Russo" conclude Pasquali.