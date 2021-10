Maltempo, riaperte la A26 e la statale 35, chiusa nuovamente la 456 del Turchino

Sul fronte della viabilità, dopo la tempesta che ha colpito buona parte di interruzione, è stata riaperta la A26, dove però si registrano code per 5 chilometri nella diramazione Predosa Bettole-Masone, in direzione Voltri.



Per una frana era stata chiusa anche la statale 35 dei Giovi, che è stata riaperta questa mattina. Per quanto riguarda la ferrovia è ancora chiusa la tratta Genova-Ovada-Acqui Terme,



Ieri sera era stata riaperta la strada 456 del Turchino, ma è stata richiusa a causa del cedimento di un muraglione.