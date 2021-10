WWF Italia lancia la quinta edizione di Urban Nature, ad Albenga visita al giardino botanico “I fiori del cuore”

Le nostre città devono diventare nature-positive e amiche del clima: è con questo messaggio che il WWF Italia lancia la quinta edizione di Urban Nature in vista della manifestazione che animerà i grandi e i piccoli centri in tutta Italia in occasione della Festa della Natura in città, prevista per quest’anno domenica 10 ottobre. Quello che arriva da tutti gli angoli del nostro Paese è un messaggio di riscatto e resilienza per avere città con più natura, più salubri e più sicure nell’epoca della pandemia da COVID e dei fenomeni estremi causati dal cambiamento climatico. Quest’anno la Festa della Natura in Città del WWF arriva alla vigilia di un momento importante a livello su scala globale, l’apertura (lunedì 11 ottobre) della Conferenza delle Parti sulla Biodiversità (a Kunming in Cina), convocata per arrestare e invertire la curva della perdita di natura.

Nel corso delle iniziative di Urban Nature famiglie, bambini, giovani, studenti, appassionati di natura il 10 ottobre daranno vita ad azioni concrete per tutelare, valorizzare e incrementare la biodiversità urbana.

Nell’ambito di Urban Nature in Provincia di Savona, il WWF Savona, organizza una visita guidata ad Albenga presso il Giardino botanico “I FIORI DEL CUORE” sito in Regione Pontelungo inferiore civico n.7. il programma prevede la partenza per le 09,30 per finire alle ore 12. L‘iniziativa viene organizzata in collaborazione con ALPA Miele, Associazione Ligure Produttori Apistici, iscritta a Unaapi dal 2015. Ad Albenga a due passi dal mare, sorge un giardino di circa un ettaro e mezzo che racchiude una ricca collezione di lavanda, ortensie, camelie, rose, ellebori, streptocarpus, frutti tropicali, alberi e piante provenienti da tutto il mondo. Come si effettuano le ibridazioni. Le diverse tecniche di distillazione, i segreti di una buona distillazione per oli essenziali. L'aroma terapia e i chemiotipi, utilizzi degli oli essenziali, analisi e caratteristiche. Visita alle collezioni botaniche con percorso naturalistico e sensoriale.

Per aderire ed info scrivere a savona@wwf.it o chiamare il numero 3401748966 oppure al 3881160336 via Whatsapp.

(vedi gli Amici di Urban Nature: https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/gli-amici-di-urban-nature/)

Tra i partner storici del WWF Italia, co-promotori sin dall’inizio di Urban Nature, l’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici (ANMS) e l’Arma dei Carabinieri, con il pieno coinvolgimento degli Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità (UTCB). Urban Nature vede i patrocini del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

E dal seme piantato dal WWF, nel tempo è cresciuto l’albero delle adesioni delle associazioni nazionali. Quest’anno ad Urban Nature aderiranno: AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche); APGI ( Associazione Parchi e Giardini D'Italia) ; CESAB ( Centro Ricerche in Scienze Ambientali e Biotecnologie); CITTADINANZA ATTIVA; FAI – FEDERAZIONE APICOLTORI ITALIANI; UNAAPI -Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani; FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA; FEDERGEV; FIAB (FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA); GIACCHE VERDI; SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA.