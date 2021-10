Albenga, modifica Regolamento Polizia Rurale, i Cittadini Stanchi: “Continuano segnalazioni di abbruciamenti in qualsiasi orario”

“A 8 giorni dalla modifica al Regolamento di Polizia Rurale approvata nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Albenga, ci sono ancora agricoltori che non si sono adeguati alla nuova fascia oraria in cui sono possibili gli abbruciamenti, che è compresa tra le 6 e le 10 del mattino e non quando si vuole - tuonano dal gruppo dei Cittadini stanchi che hanno già ricevuto diverse segnalazioni rispetto a condotte illecite, documentate da foto e video - Fanno finta di non sapere e continuano a fare come prima”.