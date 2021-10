Savona, presidio di solidarietà in piazza Mameli per il sindaco di Riace Mimmo Lucano (FOTO E VIDEO)

"La solidarietà non è reato, noi stiamo con Mimmo Lucano".

Un vero e proprio presidio di solidarietà (circa 150 persone) è stato organizzato questo pomeriggio in piazza Mameli "dalla Savona democratica e antifascista", come si sono autodefiniti gli organizzatori, per il sindaco di Riace Mimmo Lucano condannato dal Tribunale di Locri in primo grado, alla pena di 13 anni e 2 mesi di reclusione.

Acli, Aned, Anpi, Arci e Cgil di Savona scendendo in piazza hanno espresso tutti insieme sostegno al primo cittadino calabrese che nei giorni scorsi è stato ritenuto da giudice colpevole di associazione per delinquere e di varie ipotesi di peculato, truffa aggravata, falso e abuso d’ufficio.

"Sconvolti per la condanna a Mimmo Lucano - aveva dichiarato il Presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo - Attendiamo com'è doveroso di leggere la sentenza. È però evidente che la condanna abnorme contraddice radicalmente la vicenda di un uomo che ha sempre aiutato gli ultimi e non si è mai arricchito".

"Siamo sconvolti per la notizia della condanna a Mimmo Lucano cui inviamo solidarietà e vicinanza. Un Sindaco che per sensibilità personale e dovere costituzionale ha fatto dell'accoglienza e dell'integrazione la marca del suo impegno. Attendiamo com'è doveroso di leggere la sentenza. È però evidente che la condanna abnorme contraddice radicalmente la vicenda di un uomo che ha sempre aiutato gli ultimi e non si è mai arricchito - aveva continuato Pagliarulo - Ribadendo la fiducia nella magistratura e sottolineando la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva, l'ANPI tutta confida nei successivi gradi di giudizio, in una positiva risoluzione di questa dolorosissima vicenda giudiziaria".

Pensieri in linea con gli interventi tenutisi davanti al monumento tra i simboli della città della Torretta: "Il reato di Lucano è quello di umanità, commesso facendo ciò che uno stato democratico e civile dovrebbe fare rispetto a persone che fuggono da situazioni di fame o guerra. E questa sentenza è incredibile" ha detto uno tra i promotori dell'appuntamento, Franco Zunino.