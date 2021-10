Altare colpita dal maltempo, ma comune e residenti si rimboccano le maniche (FOTO)

E' stato uno dei paesi più colpiti, ma passata la tempesta, la comunità si è rialzata, come già fatto in passato, rimboccandosi le maniche. La conta dei danni è ancora in corso, ma intanto il comune di Altare ha ripreso possesso del proprio territorio, devastato nella giornata di lunedì dall'ondata di maltempo, e animato da una grande solidarietà, si è rimesso in piedi.

Nell'immediatezza il sindaco di Roberto Briano aveva descritto la situazione come drammatica: "Non siamo al livello dell'alluvione del 1992, ma poco ci manca". Il centro storico e via Roma sono state allagate. Il fiume Bormida esondando nella zona industriale, ha creato diverse criticità alle aziende della zona. Alcune persone sono rimaste bloccate in auto. Il pronto intervento della Protezione civile ha evitato il peggio. L'acqua ha invaso negozi e abitazioni. Senza contare le numerose frane e alcune strade danneggiate.

"È rincuorante vedere tanta gente, anche se colpita dagli eventi e danni, lavorare insieme per tornare il prima possibile ad una quasi normalità" spiegano dalla giunta Briano.