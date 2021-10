Andora, il comune condannato al pagamento delle ferie non concesse e risarcite a un’ex lavoratrice

Con sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Savona il comune di Andora è stato condannato al pagamento delle ferie non concesse e risarcite per equivalente dall’ente stesso a una sua ex lavoratrice, rappresentante sindacale Uil Fpl Ponente Ligure Imperia - Savona, difesa e assistita dall’Avv. Luca Fonte, responsabile dell'ufficio legale della medesima sigla sindacale.

Secondo quanto riportato nella nota di Uil Fpl Ponente Ligure Imperia – Savona, questi i fatti: la signora, ex lavoratrice presso il comune di Andora e vincitrice di un concorso presso altro ente locale, ha provveduto nei tempi giusti ad avvisare il comune di Andora della circostanza, chiedendo allo stesso di concederle le ferie residue prima del periodo di preavviso. Il comune, in persona del relativo dirigente dell’ufficio di appartenenza della lavoratrice, pur avendo la possibilità di esaudire la richiesta avanzata, ha frapposto un netto rifiuto. Tale rifiuto è stato impugnato presso le sedi opportune prima di approdare in Tribunale, risultato ultimo rimedio esperibile nei riguardi del diniego portato avanti dal Comune, per una non corretta interpretazione di norme come rilevato dal nostro legale.

Di qui la condanna del comune di Andora al pagamento degli importi richiesti e delle relative spese legali.