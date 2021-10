Savona, due persone colpite da un'auto che sbanda: un uomo in codice giallo al San Paolo

E' di una persona ricoverata in codice giallo al San Paolo di Savona il bilancio dell'incidente verificatosi nella tarda mattinata odierna proprio in una via in prossimità del nosocomio savonese.

Stando a quanto riferito si tratterebbe di un uomo che, mentre si trovava a piedi insieme alla figlia, è stato colpito da un'automobile che prima ha sbandato scontrandosi contro un altro mezzo in sosta per poi carambolare sui due.

Sul posto intervento dei militi della Croce Bianca savonese che hanno prestato i primi soccorsi alla vittima per poi trasportarlo in ospedale. Illesa la figlia.