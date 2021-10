Vittorio Brumotti aggredito nel foggiano: pugni in faccia durante la registrazione di un servizio sullo spaccio di droga

"La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà. Continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla". Con queste parole, pubblicate sulla pagina Facebook di"Striscia la notizia", Vittorio Brumotti denuncia l'aggressione subita a San Bernardino di San Severo (provincia di Foggia) durante le riprese di uno dei suoi ormai innumerevoli servizi mirati a documentare lo spaccio di droga.

Trenta giorni di prognosi per trauma facciale dopo essere stato accerchiato e preso a pugni in pieno volto: solo l'intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Feriti anche alcuni collaboratori del biker e almeno due degli agenti giunti sul posto. Il servizio in questione andrà in onda nei prossimi giorni nel corso del popolare tg satirico di Canale 5.