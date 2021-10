Alassio vs Nizza, la "sfida" sui campi da padel

Prosegue con successo la campagna di promozione oltreconfine del brend Visitalassio, il portale turistico della Città di Alassio. L'accordo stipulato due anni fa con la Camera di Commercio Italiana a Nizza dopo numerose uscite sui media turistici francesi, dopo eventi con vetrine di primo piano sulla Costa Azzurra nell'ultimo fine settimana ha visto la Città di Alassio presente alla 13° edizione della Fiera dei Colori e dei Sapori d’Italia a Beausoleil, ma anche alla Fiera dl Turismo del Gusto a Nizza.

“In collaborazione con l’assessorato al Commercio del comune di Alassio e la Camera di Commercio Italiana a Nizza – spiega Fabio Macheda che due anni or sono sottoscrisse l’accordo con l’importante realtà camerale della Costa Azzurra – gli studenti delle classi di cucina, sala e accoglienza turistica dell’Istituto hanno promosso i prodotti di Denominazione Comunale di Origine, le nostre De.Co. Gli studenti di cucina hanno preparato sul posto l’Acciugotto – Panino Ghiotto, quelli del corso di sala li hanno serviti insieme ai nostri Baci di Alassio, mentre gli studenti dell’accoglienza hanno presentato al pubblico i prodotti De.co distribuendo brochure con la storia e le ricette della nostra tradizione. Anche la rivista Alassio Magazine, quest’anno appositamente realizzata anche in lingua francese, ha contribuito a presentare le nostre eccellenze e il nostro turismo esperienziale oltreconfine”.

Ora il nuovo appuntamento è per sabato 16 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 nell'ambito del Snap Shot Padel League . Si sta preparando una nuova iniziativa che vede il coinvolgimento del Tennis Club Nizza e dell'Hanbury Tennis Club di Alassio due delle realtà sportive storiche delle due Riviere, che di recente hanno ampliato la propria offerta al Padel, disciplina oggetto di una vera e propria esplosione di interesse, seguito e tesserati.

"Diversi anni fa esisteva il Trofeo delle Due Riviere - ricordano dall'Hanbury Tennis Club - coinvolgeva molti circoli della Liguria di Ponente e della Costa Azzurra. C'era agonismo ma per tutti era l'occasione per trascorrere una giornata di sport e buon cibo oltreconfine. La parte conviviale infatti era sempre molto apprezzata da entrambe le parti. Siamo felici di poter rivivere almeno per una giornata quello spirito. E se questa volta saremo noi ad andare a Nizza, cercheremo di individuare presto il giorno in cui prevedere di accogliere ad Alassio il team francese".