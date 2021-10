Ottobre De André per la prima volta nei vicoli di Albenga: un grande successo (FOTO)

Grandissimo successo per Ottobre De André 2021. Senza ombra di dubbio ad Albenga Fabrizio De André si identifica con i Fieui di caruggi: un binomio vincente. “Non ci aspettavamo davvero un successo di queste proporzioni - dichiarano molto soddisfatti i Fieui commentando la nuova formula ideata per il loro Ottobre De André senza Teatro Ambra causa covid -. Migliaia di persone hanno invaso sabato scorso i vicoli del centro storico e le piazzette dove gruppi musicali di alto livello hanno eseguito le più belle canzoni di Faber per un pubblico entusiasta e partecipe”.

Ottobre De André è andato in scena ad Albenga con concerti dal vivo che, per la prima volta nella storia di questo evento, si sono tenuti nei vicoli e nelle piazze del centro storico. I Fieui di Caruggi, soddisfatti e operosi come di consueto, ci tengono a precisare: "Questa è stata una scelta che sicuramente sarebbe piaciuta a Fabrizio e a Don Gallo".

Un’edizione sospirata e tanto attesa, dopo l’assenza di Ottobre De André nel 2020, annunciata in modo provocatorio con una conferenza stampa in video registrata con le luci dell’alba, alle 6.45, per ricordare le difficoltà affrontate in “epoca Covid” dal mondo dello spettacolo. E quindi un palcoscenico tutto per i Fieui di Caruggi in una deserta, ma suggestiva, piazza San Michele.

Ma dopo il lancio nel silenzio del primo mattino, tanto rumore per creare l’aspettativa che tutti hanno avuto per questa rassegna musicale dedicata al grande e mai dimenticato cantautore e poeta genovese Fabrizio De André.

"Ottobre De André non poteva aspettare ancora per un altro anno la fine della pandemia e delle restrizioni. La manifestazione è tanto attesa dal pubblico, come rivela la sempre numerosa partecipazione, così, in accordo con Dori Ghezzi e Antonio Ricci, abbiamo deciso di organizzarla nei caruggi, nei vicoli, nelle piazze”, ha raccontato Gino Rapa, portavoce dei Fieui.

Dalle 16 alle 18 di sabato scorso, la “città vecchia” è stata quindi immersa nella musica di Faber: "Un modo per invitare a scoprire luoghi nuovi di Albenga o ritrovarne altri già conosciuti, sulle note del nostro Fabrizio. A sentire musiche note e altre meno note. Un pomeriggio emozionante, suggestivo, aperto a tutti" ha ricordato Rapa.

“Tutti contenti, a cominciare dai titolari di bar e ristoranti che non avevano un posto libero - ha aggiungo Rapa - Manifestazione straordinaria, sicuramente da ripetere. I Fieui sono davvero unici: complimenti!” sintetizza a nome di tanti altri Giorgio Brunengo, titolare del “Signor G” di piazza Rossi. La ricaduta economica dell'evento è stata importante anche per i B&B ingauni. Il valore aggiunto della manifestazione, favorita da un clima ancora estivo, è stata la presenza di Dori Ghezzi, Antonio Ricci, Maurizio Vandelli e Shell Shapiro, che si sono generosamente “spesi” per la riuscita dell'evento, improvvisando duetti spiritosi e cori, per la gioia del pubblico.