Borgio Verezzi, Raimondo contro Arboscello: "Spiace che di fronte al preoccupante calo dei votanti dia fiato a propaganda aggressiva ed offensiva"

"Sono sorpreso ed indignato per la gratuità e la leggerezza del suo giudizio e vorrei rispondere al consigliere regionale Arboscello, che è venuto a Borgio un paio di volte, che si sappia, l'ultima in una piazza vuota a sostegno di Dacquino qualche giorno dopo che analogo sostegno lo aveva manifestato Toti". Così Giuseppe "Pino" Raimondo, neo consigliere di minoranza a Borgio Verezzi, dopo le recenti dichiarazioni del consigliere regionale Roberto Arboscello (leggi QUI).

"La lista senza idee che lui conosce così bene perché non l'ha mai incontrata, è la stessa lista che alle elezioni ha raccolto quasi il 40% dei voti, in buona parte della sinistra; è la lista nata dal sussulto democratico suscitato dal pateracchio di spartizione dei posti che ha visto il Pd locale partecipe nella formazione della lista unica; è la lista che nata in pochi giorni ha garantito che ci fosse a Borgio Verezzi un normale processo politico - prosegue Raimondo - Non capisco il livore, anche gratuitamente offensivo per i candidati e centinaia di elettori, del dott. Arboscello: non c'è stata nel paese nei mesi scorsi nessuna discussione sulla scelta del Pd, nessun confronto pubblico, nessuno a sinistra sapeva cosa si stava preparando. Mi spiace che Arboscello, di fronte al preoccupante calo dei votanti (cittadini che diventano invisibili) dia fiato a propaganda aggressiva ed offensiva: nessuno della lista democratica ha mai sostenuto l'incapacità di Dacquino, solo rilevato il lento declino di questo bel paese e proposto, in merito, che si dovesse dare voce ai cittadini, che l'attenzione si spostasse sul bisogno di comunità e di coesione sociale".

"Ma questa è piccola idea, senza importanza. Voglio garantire, sempre che al Pd provinciale la cosa potesse essere di interesse, che la Sinistra di Borgio Verezzi è viva, forte ed in buona salute; che farà la sua parte ricercando unità ed intese con tutte le forze democratiche e progressiste; che sarà in prima linea nella tutela del paesaggio e del territorio, con rigore e fermezza nel respingere privilegi ed egoismi; che sarà decisa nel voler ripristinare ed estendere i servizi sociali, i diritti dei deboli, che ci sono anche a Borgio Verezzi; che sarà in prima fila sulla sanità pubblica, oggi così pesantemente sottoposta all'azione demolitrice della Regione, azione peraltro debolmente osteggiata. Questo ho da dire, sempre che il Pd non voglia, abbandonando toni da anatemi novecenteschi e impropri malamente condotti, riconsiderare la realtà e avviare una serena discussione con chi, senza nessun accento di polemica, ha raccolto in un mese il consenso di 426 cittadini, che sono poco meno del 40% dei voti. Risultato non facile se non si hanno idee e se il consenso del sindaco preparato è così alto e diffuso" conclude infine Raimondo che, tra i banchi della minoranza, sarà affiancato dal candidato sindaco Gabriele Murrighile e da Chiara Salvi.