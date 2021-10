Commercio, Ioculano (Pd): "No alle disuguaglianze tra gli ambulanti"

“In Liguria ci sono Comuni che seguono la delibera regionale (che non chiede il Durc) e chi la normativa nazionale per il rilascio delle attestazioni agli ambulanti. Questo porta a favorire alcuni e penalizzare altri, la giunta deve intervenire per armonizzare le regole”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano, che su questo tema ha presentato un’interrogazione in consiglio regionale.

“Ho ritenuto doveroso portare in consiglio questo tema che - provenendo da una città con una forte componente di commercianti - mi sta molto a cuore, per far luce su una situazione potenzialmente discriminatoria nei confronti di alcuni ambulanti. Infatti, mentre la legge regionale sul commercio del 2007 dice che per concedere l’attestazione necessaria ai commercianti è necessario assolvere gli obblighi previdenziali ed assistenziali (DURC) e iscriversi all’Inps, una delibera del 2016 al contrario afferma che ‘la regolarità contributiva è stata verificata solo con riguardo all'iscrizione all'Inps’. A causa di questa differenziazione assistiamo a comuni che applicano la normativa e quindi verificano l'assolvimento di cui all'art. 36 della legge regionale 1/2007 e altri che rilasciano Attestazioni a tutti i soggetti semplicemente iscritti all'INPS".

"Per questo abbiamo sollecitato la Giunta, visto che la normativa c’è - come confermato in consiglio regionale - di armonizzare la disciplina sulle modalità di rilascio delle attestazioni per esercitare attività commerciali su aree pubbliche e/o private a uso pubblico affinché non si creino disuguaglianze tra gli operatori”, conclude.