Elezioni Loano, il commento di Nappi (MIU): "Vigileremo sull'operato di questa 'nuova amministrazione' per metà, l'altra metà invece sa di vecchio"

"Prendiamo atto del risultato delle amministrative di Loano e come Movimento Italia Unita vigileremo sull'operato di questa 'nuova amministrazione' per metà, l'altra metà invece sa di vecchio". Così Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita dopo le elezioni comunali loanesi che hanno decretato Luca Lettieri come nuovo sindaco.

"Ci auguriamo che i volti che vedremo per la prima volta in consiglio comunale possano dare qualcosa di realmente nuovo a questa città rispetto alle amministrazioni precedenti - conclude Nappi - monitoreremo il lavoro in particolare di coloro che facevano parte dell'amministrazione precedente, pronti a sottolineare eventuali lacune come già accaduto in passato. Cogliamo inoltre l'occasione per ringraziare chi ci sostiene giorno dopo giorno".

Nel frattempo, dopo la partecipazione alla trasmissione TV "Pomeriggio 5" di Canale 5, il leader nazionale del MIU nei prossimi giorni parteciperà anche a "Fuori dal Coro", programma in onda nella fascia serale di Rete 4.