Politica

Elezioni Savona, Russo sulle dichiarazioni di Toti: "Parole surreali, preferisco parlare ai savonesi e continuerò a parlare a loro"

Il candidato sindaco del centrosinistra a Savona interpellato sul video del presidente della Regione su Facebook risponde così: “Non mi curo delle polemiche inutili e rissose che arrivano da Genova”

Il candidato sindaco Marco Russo, interpellato sul video che Toti ha pubblicato sulla pagina Facebook, risponde così: “Sono le parole surreali di chi non conosce Savona e nemmeno è interessato a conoscerla, perché non ha a cuore l’interesse della città, ma - evidentemente innervosito dal risultato elettorale - cerca soltanto di mettere una bandierina sulla sua personale mappa del potere, dopo essersi dimenticato di Savona per cinque anni”. Russo aggiunge: “Io preferisco parlare ai savonesi e continuerò a parlare a loro. L’ho fatto in tutti questi mesi e continuerò a farlo per coinvolgerli sempre di più nel mio progetto che rappresenta l’unica vera novità di queste elezioni. Tornerò nei quartieri, dove sono già stato più volte: martedì ero a Santuario per rendermi conto di persona dei danni subiti dagli abitanti, da lì sono ripartito per un nuovo giro in tutti i quartieri di Savona”. E conclude: “La rinascita della città è il mio unico obiettivo ed è per questo che non ho dovuto attendere un’investitura dall’esterno. Le polemiche rissose e inutili che arrivano da Genova non mi interessano”.

I.P.E.

