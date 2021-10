Fisco, in Liguria mozione Lega contro la riforma del catasto

Il gruppo della Lega in Consiglio regionale in Liguria ha presentato una mozione che impegna il presidente della Regione Giovanni Toti a intervenire presso il Governo contro la revisione del Catasto che aumenterà il peso fiscale sulle famiglie, deprimendo inoltre il mercato immobiliare e in generale l'economia nazionale. Rivalutare le vecchie rendite catastali ai valori di mercato e passare dal criterio dei vani a quello dei metri quadri comporterebbe innanzitutto un cospicuo aumento dell'Imu sulle seconde case, inoltre impatterebbe sul peso che la prima casa ha nel calcolo dell'Isee.

La revisione-stangata del catasto ricadrebbe sulle spalle dei cittadini quando invece è necessario diminuire oneri, tasse, gabelle per favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle regioni duramente colpite dall’emergenza sanitaria.

Lo dice in una nota il Gruppo regionale Lega in Consiglio regionale in Liguria.