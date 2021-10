Loano, l'orgoglio di Luana Isella: "In minoranza con quell'onestà intellettuale che mi ha sempre caratterizzato" (VIDEO)

"Sono 354 preferenze che ho ricevuto da parte di 354 persone che hanno scritto il mio nome volendo proprio esprimere la volontà che io fossi all'interno di questo Consiglio comunale. Per la prima volta senza partiti, per la prima volta da sola, all'interno di un gruppo meraviglioso formato da 16 persone più il nostro candidato sindaco Piccinini che si sono trovate, hanno avuto una volontà di intenti molto forte e che però purtroppo non ha riscontrato poi sul campo il risultato che speravamo di ottenere". Si apre con queste parole il pensiero post voto di Luana Isella, candidata più votata nelle fila di "Nuova Grande Loano". La compagine guidata da Giacomo"Jimmy" Piccinini ha ceduto il passo alla coalizione di centrodestra trainata da Luca Lettieri, nuovo sindaco loanese.

"La prima analisi sicuramente da fare è quella di capire come mai non ha funzionato o comunque come mai non siamo arrivati a convincere pienamente l'elettorato loanese - prosegue Isella - credo che il primo dato da verificare sia anche quello che almeno il 45% delle persone che avevano diritto di esprimere il loro voto non sono venuta alle urne, questo è già un dato che sicuramente nei prossimi cinque anni dovrà essere affrontato. Sicuramente oggi ci troveremo ad affrontare un discorso di minoranza: sarà una minoranza attenta, sarà una minoranza collaborativa, sarà una minoranza che porterà sui tavoli dell'amministrazione comunale tutte quelle che sono state le lamentele che abbiamo raccolto durante questa campagna elettorale".

"Sinceramente credo che abbiamo affrontato questa campagna elettorale nella maniera più corretta e più giusta che potevamo fare. Siamo stati secondo me sul territorio, abbiamo stretto delle mani malgrado il Covid ci abbia un po' limitato anche negli incontri e tutto quanto, abbiamo ascoltato tanto e abbiamo portato all'attenzione alcune problematiche che negli anni non erano mai state affrontate - aggiunge la geologa e consigliere provinciale prima di soffermarsi su alcune considerazioni legate alla sua persona - Si è molto discusso sulla mia candidatura, diciamo che non è stato simpatico sentirsi dire o apostrofare con degli aggettivi che tutto sommato ancora oggi non mi appartengono perché sinceramente credo di aver fatto una scelta, come ho sempre detto, di cuore. Ho sempre fatto una scelta coerente con quelle che sono le mie idee e che quindi credo di aver portato avanti, di aver affrontato questa campagna elettorale con quella coerenza, con quell'onestà intellettuale che mi ha sempre caratterizzato".

"Molto spesso e ci hanno additato di avere all'interno della nostra coalizione persone con dei partiti che non sono mai stati al governo della città e per questo non dovevano essere assolutamente votate - prosegue - io credo che 'Nuova Grande Loano' abbia accolto cuori, cervelli e tanta passione indipendentemente da quello che è stato o è il pensiero politico di ciascuna delle teste presenti. Credo che chi ancora oggi, post voto, apostrofi la nostra lista come piena di persone che possono essere ricondotte ad un partito politico non abbia conosciuto o non abbia voluto conoscere realmente 'Nuova Grande Loano'. Una promessa che faccio è quella che dai banchi della minoranza cercheremo il più possibile di farci conoscere e di crescere, soprattutto all'interno del contesto loanese per poter arrivare molto più forti e molto più convincenti alle prossime elezioni future".

"Noi saremo in 5, rappresenteremo la minoranza con il nostro candidato Piccinini: saremo 4 persone che sono quelle che sono state più votate ma in realtà sono quelle che rappresenteranno tutto il pensiero filosofico, politico e amministrativo che abbiamo comunque condotto in questa campagna elettorale - conclude Luana Isella - Ci saremo, cercheremo anche di interagire molto con quello che sarà l'esterno del Consiglio comunale perché abbiamo già in mente di creare comunque questo contenitore che già abbiamo formalmente creato e che dovrà in qualche modo continuare a raccogliere tutto quello che sono le esigenze dei cittadini al di là di quelli che ci hanno dato la fiducia in queste elezioni. Contiamo di allargare sempre di più il nostro elettorato".