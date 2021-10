Ospedale Cairo, Ziglioli (Pd): "Comunità e istituzioni locali si mobilitino"

"La deliberazione della Giunta Regionale del 28 settembre scorso, sancisce, in modo formale, il disastro della sanità voluto dalla giunta Toti. La Val Bormida e i valbormidesi non avranno più un ospedale degno di tale nome". Così Simone Ziglioli, coordinatore del Pd Val Bormida.

"Infatti nella delibera, che avvia la revoca della privatizzazione del nosocomio cairese, si legge che l'ospedale di Cairo Montenotte perderà 'la configurazione di presidio ospedaliero' e diventerà 'un ospedale di comunità', ossia una struttura 'per assistenza sanitaria a media e bassa intensità e per degenza di breve durata a gestione prevalentemente infermieristica'. Inoltre - prosegue Ziglioli - cosa a nostro avviso veramente sconcertante si legge nella delibera: il progetto che prevedeva la funzione di Pronto Soccorso in regime di concessione ai privati 'non risulta più rispondente alle mutate esigenze assistenziali attualmente espresse dalla collettività, non soddisfacendo gli attuali bisogni di salute cui la programmazione regionale deve far fronte'. Non è possibile accettare tali affermazioni che umiliano e prendono in giro per l'ennesima volta tutta la comunità valbormidese, oltre alla mancanza di rispetto istituzionale verso le sigle sindacali e il comitato sanitario locale che da tempo avevano inviato proposte alla regione sul tema sanitario".