Politica |

Savona 2021, Schirru: "In caso di vittoria il vice sindaco sarà Pietro Santi"

"Il suo lavoro da assessore è stato riconosciuto dai savonesi con quasi 1.300 preferenze personali" aggiunge il candidato sindaco

"Il vicesindaco di Savona, in caso di vittoria, sarà Pietro Santi". Cosi commenta in una nota Angelo Schirru, candidato sindaco del centrodestra a Savona. “Ho sempre detto che, nel processo di selezione, avrei tenuto conto di due elementi ben precisi: competenza e rappresentanza. Non intendo discostarmi da questa strada ed è per questo che il vicesindaco sarà Pietro Santi, candidato della Lista Toti per Savona, dopo lo straordinario risultato ottenuto". "Santi è stato un ottimo assessore uscente e il suo lavoro è stato riconosciuto dai savonesi che lo hanno premiato con quasi 1.300 preferenze personali. Credo sia un dato da tenere in assoluta considerazione, anche e soprattutto alla luce della forte astensione che si è verificata in tutta Italia e anche nella nostra città. La politica è chiamata a tenere in considerazione l’espressione dell’elettorato ed è quello che intendo fare nella scelta della mia squadra" conclude Schirru.

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.