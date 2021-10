Savona 2021, si delinea un possibile nuovo consiglio comunale: gli scenari in caso di vittoria di Russo o Schirru

20 seggi alla maggioranza e 12 alla minoranza. Così si comporrà il prossimo consiglio comunale a Savona, ora bisognerà capire solo a chi andranno. Fra due settimane, dopo il ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre, gli scenari potranno essere delineati e con la composizione della futura giunta si potrà stabilire con certezza chi farà parte del parlamentino savonese.

Il candidato sindaco del Patto per Savona, Pd/Articolo Uno, Sinistra per Savona e RiformiAmo Savona Marco Russo al primo turno si è fermato al 47.79% (11.971 voti) e il suo rivale, candidato della coalizione del centrodestra Angelo Schirru è indietro di 10 punti percentuali, il 37.31% (9.346 voti). Staccati Manuel Meles del M5S e di ConTe per Savona con il 9.77 (2.448), Luca Aschei 3.88% (972) e Francesco Versace di Noi per l'Italia-Savona Popolare con l'1.25% (312 voti).

A questo punto si può ipotizzare un possibile consiglio, con tutti e se e i ma del caso, in quanto il ballottaggio incombe, tutto ancora può succedere con l'incognita dell'astensionismo che ha pesato e pesa come un macigno. Infatti al primo turno su 49.658 votanti sono andati ai seggi solo 26.035 savonesi cioè il 52.43% (di questi 857 le schede nulle, 125 le schede bianche e 4 contestate).

Non riuscirà ad entrare in consiglio nonostante il superamento del 3% Luca Aschei a causa del calcolo con il metodo d’Hondt, Francesco Versace invece non ha superato la soglia.

RUSSO NUOVO SINDACO

Partiamo da chi in questo momento ha una posizione di vantaggio legata all'esito delle urne, cioè Marco Russo. In caso di sua vittoria il Partito Democratico (primo partito al 20.12%) avrebbe per sé 9 seggi, la sorpresa della civica Patto per Savona (11.80%) 5, RiformiAmo Savona anche loro sorprendenti (9.26%) a 4 e Sinistra per Savona 2.

E in base alle preferenze entrerebbero per i dem Elisa Di Padova, Francesco Lirosi, Lionello Parodi, Luca Burlando, Paolo Apicella, Andrea Bruzzone, Giovanni Maida, Aurora Lessi e Alessandra Gemelli; i 5 del Patto invece sarebbero Marco Lima, Riccardo Viaggi, Eleonora Raimondo, Roberto Besio e Chiara Ferrando; RiformiAmo Savona Marco Pozzo, Barbara Pasquali, Massimiliano Carpano e Maria Adele Taramasso; Sinistra per Savona Marco Ravera e Maria Gabriella Branca.

In minoranza si siederebbe Angelo Schirru, tre i consiglieri per Toti per Savona cioè il recordman di preferenze Pietro Santi, Ileana Romagnoli e Fabio Orsi; tre per la Lega Maurizio Scaramuzza, Andrea Frigerio e Alfredo Remigio; due per Fratelli d'Italia Massimo Arecco e Renato Giusto, 1 per la lista civica Schirru Sindaco Daniela Giaccardi.

Due i seggi per il Movimento 5 Stelle che andrebbero a Manuel Meles e Andreino Delfino.

SCHIRRU NUOVO SINDACO

In caso della vittoria del candidato del centrodestra la ripartizione sarebbe la medesima, 20 a 12, con la differenza che entrerebbe in corsa una lista in più cioè Forza/Italia Udc.

In maggioranza siederebbero 7 consiglieri di Toti per Savona (che entrerebbero in consiglio, alcuni, con preferenze non particolarmente 'monstre') Pietro Santi, Ileana Romagnoli, Fabio Orsi, Margarita Coppo, Silvia Bottaro, Simona Saccone e Laura Barberis; 5 per la Lega Maurizio Scaramuzza, Andrea Frigerio, Alfredo Remigio, Francesco Ciocca e Ettore Molino; 4 per Fratelli d'Italia Massimo Arecco, Renato Giusto, Simona Carrera e Pierluigi Pesce; 3 per la civica Schirru Sindaco Daniela Giaccardi, Alessandro Venturelli e Antonio Pipicelli o Mario Sbaiz (hanno le stesse preferenze, 53); 1 per Forza Italia/Udc Roberto Pizzorno.

La minoranza sarebbe suddivisa così: Marco Russo, 4 posti per il Pd Elisa Di Padova, Franco Lirosi, Luca Burlando, Paolo Apicella; due per il Patto per Savona Marco Lima e Riccardo Viaggi; due RiformiAmo Savona Marco Pozzo e Barbara Pasquali, 1 per Sinistra per Savona con Marco Ravera; 2 per il Movimento 5 Stelle Manuel Meles e Andreino Delfino.

COMPOSIZIONE GIUNTA, CHI SPERA E CHI POTREBBE SUBENTRARE IN CONSIGLIO

In questo caso, ancora di più il condizionale è assolutamente d'obbligo e ci possiamo basare solo ed esclusivamente sulle preferenze, con le percentuali prese dalle liste in primis.

In caso di vittoria di Russo potrebbero entrare in giunta (8 probabilmente i posti, l'istituzione del nono assessore da parte del sindaco uscente Ilaria Caprioglio non aveva convinto) gli ex assessori era Berruti Pd Elisa Di Padova e Francesco Li Rosi (con un altro ex assessore dem Paolo Apicella in pole), il giovane Luca Burlando e l'ex sindaco di Albissola Lionello Parodi: in questo caso sarebbero 4 gli esponenti del Pd. Marco Lima del Patto e Marco Ravera, Sinistra per Savona, potrebbero ambire ad un posto così come i riformisti Marco Pozzo e Barbara Pasquali. Visto il risultato importante della civica anche Riccardo Viaggi e Eleonora Raimondo potrebbero essere in corsa. Le quote rosa però avranno come giusto che sia, un peso specifico, quindi Aurora Lessi e Alessandra Gemelli (Pd) così come Raimondo potrebbero essere due nomi da non sottovalutare. Con l'ambito posto da presidente del consiglio comunale da tenere in considerazione (per l'esperienza Parodi o Pozzo). Tutto aperto.

In caso le ripartizioni fossero gestite indicativamente così, subentrerebbero in consiglio 4 consiglieri Pd con le preferenze più alte cioè Marisa Ghersi (164), Aureliano Pastorelli (149), Nadia Guisa (113) e Federico La Rosa (105). Se entrano in giunta Pozzo e Pasquali (RiformiAmo) potrebbero entrare Carlo Frumento (121) e Stefano Demontis (97), per il Patto al posto di Lima e nel caso un altro esponente possono sperare Carla Ferone (129) e Margherita Menardo (113); se Ravera entrasse in giunta per Sinistra per Savona passerebbe Luigi Lanza (144).

In caso di vittoria di Schirru, il vicesindaco "nominato" proprio oggi sarà Pietro Santi che avrà quindi il suo assessorato, così come probabilmente l'assessore uscente Ileana Romagnoli e Fabio Orsi, in quota Lega Maurizio Scaramuzza e il giovane Andrea Frigerio (outsider nel caso Alfredo Remigio che già ci sperava nel passato dopo che Paolo Ripamonti venne nominato senatore e lasciò il suo ruolo in giunta), Massimo Arecco e Renato Giusto (da tempo 'punta' l'assessorato alla cultura) e molto probabilmente due assessori li avrà la lista civica con Daniela Giaccardi e il consigliere uscente Alessandro Venturelli. Non è da escludere che venga riconfermato anche l'assessore uscente Silvano Montaldo che nella gestione del bilancio è stato stimato da tutti (ipotesi questa che non convincerebbe Santi, restio agli assessori non savonesi).

A subentrare nel parlamentino savonese quindi sarebbero i primi degli esclusi in Toti per Savona (tre per i nostri calcoli) cioè Franco Costantino (92 preferenze), Mauro Acquarone (83) e Giuseppe Testa (70); due/tre per la Lega Barbara Bittante (73), Francesca Accinelli (69) e Fiorenzo Ghiso (58); due per Fratelli d'Italia Simone Gattini (67) e Rosella Rinaldo (58); 1/2 per la civica Mario Sbaiz o Antonio Pipicelli (stesse preferenze, 53) e Andrea Sotgiu (48).

In pole per la presidenza del consiglio potrebbe esserci sempre Renato Giusto.

Per ora sono tutti ipotesi e ricordiamo che ci siamo divertiti, soprattutto in questa ultima parte dell'articolo pensando ad una futura giunta, immedesimandoci nella testa di un futuro sindaco. Le incognite però sono ancora tantissime e il condizionale è assolutamente, come ripetiamo, è d'obbligo.