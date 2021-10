Sospensione temporanea del treno delle 7.05 da Varazze per Savona, Bozzano: "Trenitalia si attivi subito al fine di garantire agli utenti la mobilità sul territorio"

" Trenitalia ha soppresso temporaneamente il treno delle 7.05 da Varazze per Savona e i nostri pendolari stanno vivendo un forte disagio. Sono tantissime le segnalazioni. Che l'azienda si attivi subito con le azioni temporanee possibili al fine di garantire agli utenti la mobilità sul territorio ". Così, attraverso una nota stampa, il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

"Trenitalia ha informato che il convoglio sarà ripristinato a novembre, in attesa che siano conclusi i lavori sulla stazione di Genova Brignole - prosegue il consigliere regionale - Sperando che non ci siano ritardi nel cantiere, i nostri ragazzi e anche i lavoratori che abitualmente usano questo treno dovranno affrontare almeno un mese e mezzo di forte disagio. Purtroppo il trasporto su rotaie negli ultimi anni ha subito grossi ridimensionamenti, la città di Varazze lo sa bene. Garantire almeno il servizio minimo, negli orari di massimo afflusso per i pendolari, è un dovere inviolabile".