La Val Bormida isolata (ancora una volta) dal maltempo, i sindaci attaccano: "Serve un pronto soccorso efficiente"

"La Val Bormida non è un'isola. La Val Bormida ha bisogno di un pronto soccorso efficiente". Inizia cosi la nota firmata dai sindaci di Roberto Molinaro (Cosseria), Christian De Vecchi (Carcare), Gabriele Badano (Plodio), Giacomo Pronzalino (Murialdo) e Sergio Colombo (Pallare).

"Giunta la prima condizione meteo avversa, la nostra valle è rimasta tagliata fuori dalla costa. L'ospedale, il tribunale e altri servizi importanti come la scuola, sono diventati luoghi irraggiungibili per i cittadini della Val Bormida" attaccano i sindaci.

"Il Cadibona è stato chiuso per diverse ore e l'autostrada A6 allagata. L'elisoccorso può alzarsi in volo col brutto tempo? E qualcuno ha il coraggio di affermare la Val Bormida non abbia bisogno di un ospedale con un pronto soccorso efficiente?".

"I cittadini valligiani non devono vivere nell'ansia di non poter raggiungere un ospedale ogni qualvolta si presenti una pioggia. Dobbiamo comprendere che il nostro territorio è fragile, questo significa che non si può continuare a ragionale sui numeri, ma bisogna tener conto dell'aspetto morfologico".

"Il 118 ha diramato l'ordine alle pubbliche assistenze di portare eventuali persone da soccorrere a Ceva o a Mondovì, rispettivamente distanti 30 e 50 km dall'ospedale di Cairo Montenotte. Gli oltre 42 mila valbormidesi e gli amici valligiani del Piemonte non meritano questo" concludono i sindaci.