Carcare, il 7 e 8 ottobre la chiusura delle celebrazioni per il 400° di Fondazione del Collegio delle Scuole Pie

A Carcare, Città Calasanziana, si concluderanno tra Giovedì e Venerdì le celebrazioni per il 400° di Fondazione del Collegio delle Scuole Pie, con la presentazione degli ultimi due libri della rassegna denominata “Collegium librorum”.

Ovvero la presentazione a puntate della collana di ristampe anastatiche promossa dalla Fondazione De Mari e dal comune di Carcare, di rari ed estinti volumi dedicati al Collegio Calasanziano, a cura di L.Editrice; dei volumi promossi dall’associazione 1621 Unione degli Studenti Calasanziani editi da Carta Bianca.

L’associazione “1621 Unione degli studenti Calsanziani”, da tre anni è promotrice di borse di studio dedicate agli studenti maggiormente meritevoli, per le celebrazioni del 400° si è invece concentrata sulla realizzazione in collaborazione con il comune di Carcare e l’assessorato alla cultura di ben due pubblicazioni che saranno oggetto di presentazione, nelle sale riunioni della Biblioteca Comunale A.G. Barrili, nei prossimi giorni:

- Giovedì 7 Ottobre ore 18 – Biblioteca A.G. Barrili – “Tra le pietre e i mattoni, riflessioni sul Liceo e il centro storico di Carcare”di Marta Bagnasco

- Venerdì 8 Ottobre ore 18 – Biblioteca A.G. Barrili – “Il Ciako e le scuole Pie” romanzo di Enrico Contu

L’emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori a ridimensionare fortemente il modello organizzativo, sviluppando un “format diffuso” caratterizzato da un percorso di appuntamenti tematici separati nel tempo e distribuiti nei luoghi calsanziani, che ha funzionato molto bene con un ottimo riscontro di pubblico tra la cittadinanza e tra gli ex studenti della scuola.

L’appuntamento previsto per Sabato pomeriggio nella “quadreria civica della sala consigliare” è stato rinviato a data da destinarsi.

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare in tema di distanziamento interpersonale e capienza consentita nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

Per maggiori informazioni contattare gli uffici comunali ai seguenti riferimenti: 019518729 Biblioteca / 01951541 Segreteria / amministrativa@comune.carcare.sv.it / www.comune.carcare.sv.it