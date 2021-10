Sanitari no vax, il giudice respinge il primo ricorso contro la sospensione dal lavoro

Per i giudici, ancora, l'ospedale non è stato inerte nella riorganizzazione per una occupazione alternativa: l'ente ha infatti cercato soluzioni per la ricorrente trovando però la disponibilità solo "di posizioni ritenute professionalmente troppo distanti dalla sua specializzazione di tecnico di laboratorio". Per un secondo caso invece il ricorso del lavoratore, una infermiera sospesa dall'albo, è stato dichiarato improcedibile in quanto sarebbe competente il Tar. Le prime decisioni hanno riguardato le professioni sanitarie ma dopo il 15 ottobre potrebbero arrivare i ricorsi di altre categorie di lavoratori.



Si attende inoltre l'esito per il ricorso discusso ieri al Tar presentato da circa 400 sanitari.