L'emergenza afgana vissuta attraverso gli occhi di "donne resistenti": a Finale incontro con Cisda

Con la sezione Anpi "Mirco Bruzzi", l'Amministrazione, che ha recentemente partecipato al "Last 20" di Reggio Calabria con la presenza in terra calabrese del sindaco Frascherelli, ha deciso di portare avanti un ciclo di incontri dedicati ai "Popoli Resistenti" con il chiaro intento di sensibilizzare e coinvolgere oltre che informare la popolazione, come già successo con una serata dedicata alla Repubblica Centrafricana.

Finale Ligure conferma il suo impegno quale membro della Rete dei Comuni Solidali (Recosol) prendendo spunto da una delle emergenze mondiali più attuali in tema di diritti civili: il ritorno dei talebani al poter in Afghanistan.

Domenica 10 ottobre alle 17 presso la sala Boncardo sarà protagonista l'associazione Cisda per affrontare e conoscere meglio la condizione delle donne in Afghanistan grazie alla proiezione del film “I Am The Revolution”.

La pellicola racconta una rivoluzione necessaria e lontana, ancora oggi e ovunque. Donne leader e donne comandanti che combattono una stessa guerra in modi e in mondi diversi. In Afghanistan, Siria ed Iraq. Ma che hanno capito che la rivoluzione non si fa. Si è. Ciascuna (e ciascuno) a modo suo.