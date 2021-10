Lions Club Valbormida, al via l'anno sociale 2021/22

Si è svolta nella serata di martedì 28 settembre, la cena di apertura del Lions Club Valbormida che segna l’avvio dell’anno sociale 2021/2022. A dare inizio alla serata è stata la presidente Romina Vercellino, 43 anni, Broker Immobiliare, al suo terzo anno all'interno dell’associazione.

La serata è stata l’occasione per rivedersi in presenza, dopo i mesi difficili dovuti dalla pandemia. Come di consueto, la serata di apertura è l’occasione per fare il punto della situazione sulle attività che andranno svolte nei prossimi mesi.

Di seguito il nuovo direttivo per l’anno sociale 2021/2022: Romina Vercellino - presidente, Gabriela Ceccarelli – segretaria e vicepresidente, Patrick Damasco - cerimoniere, Fabio Bonino - tesoriere, Gianmarco Iannuccelli – Leo advisor, Erica Sacchi – past president, Vincenzo Andreoni - presidente di zona, Giuseppe Pata – consigliere, Giorgio De Maestri – consigliere, Marco Guzzone – consigliere, Francesco Cascio – consigliere, Marcello Rossi - consigliere, Filippo Robaldo – Presidente Leo Club Valbormida.