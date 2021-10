Luminosa Bogliolo premiata da Alassio, domani 8 ottobre la cerimonia di consegna

Cerimonia di consegna di un riconoscimento ufficiale da parte dell’amministrazione alassina a Luminosa Bogliolo per il record italiano conseguito durante le olimpiadi di Tokyo: alle 17 di venerdì 8 ottobre l’atleta riceverà presso l’aula consigliare del comune della città l’Adelasia d’Oro, un gioiello coniato appositamente per lei.

"Ci sono momenti nella vita di uno sportivo che devono essere ricordati - commenta Roberta Zucchinetti, presidente del consiglio comunale con delega allo Sport - ho voluto pensare a qualcosa che restasse nel tempo e che potesse avere sempre con sé... Ai tempi del mio Europeo di vela, ci fu chi pensò a realizzare qualcosa del genere per me ed è tra i miei ricordi più preziosi. Spero sia altrettanto per Luminosa".

La cerimonia per Luminosa sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di Alassio.