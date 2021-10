Cinema, teatri e luoghi della cultura al 100% anche al chiuso, discoteche al 50

Cinema, teatri e luoghi di cultura al 100% anche al chiuso, discoteche al 50. E' questo, secondo l'anticipazione delle testate nazionali l'indirizzo del prossimo decreto che il governo si appresta a varare e che potrebbe entrare in vigore dall'11 ottobre. Nei giorni scorsi il comitato tecnico scientifico aveva dato il via libera alla capienza all'80% per quanto riguarda cinema e teatri, e al 35% per le discoteche. Tuttavia, l'andamento della campagna vaccinale ha fatto propendere il governo verso la riapertura a livelli pre covid per i luoghi di cultura, aumentando la capienza anche per le discoteche, per le sale da ballo che passerebbero al 75% e nei palazzetti dello sport, che potrebbero riempire il 60% dei posti disponibili.



Il requisito per poter accedere ai luoghi sarà ovviamente il green pass, ovvero la vaccinazione o il tampone negativo effettuato entro 72 ore dall'evento.



A commentare la notizia, tra gli altri anche il presidente della Regione Giovanni Toti: "Cinema, teatri e spazi di cultura riapriranno al 100% da lunedì 11 ottobre. Un pensiero e uno speciale in bocca al lupo agli operatori di questi settori che più di tutti hanno sofferto, un grazie alle donne e agli uomini impegnati nella campagna vaccinale che ha permesso di arrivare a questo risultato che un anno fa a quest'ora sembrava lontanissimo".