Danni da maltempo: il consigliere Vaccarezza in visita alle località colpite

Giornata di sopralluoghi in alcune delle località maggiormente messe in ginocchio dagli eventi alluvionali dello scorso 4 ottobre per il capogruppo di "Cambiamo!" in consiglio regionale, Angelo Vaccarezza.

Una serie di visite "per avere ben chiara la situazione del territorio e poter essere più veloci ed incisivi con gli aiuti necessari al ripristino di tutte le criticità" spiega Vaccarezza, il quale ha cominciato da Quiliano dove è stato accolto dal sindaco Nicola Isetta.

Oggetto della visita sono state tre zone le cui "immagini sono piuttosto, drammaticamente eloquenti" afferma: "In Località Vaccamorta 7 persone vivono da giorni praticamente isolate. Situazione ancora più complessa in Località Trexenda, dove per altre 7 è praticamente impossibile raggiungere le proprie case. Qui l'amministrazione sta lavorando in maniera più che veloce per dar modo alle unità familiari coinvolte di avere almeno un percorso pedonale adeguato. L'utimo sopralluogo è lungo la strada dei Tecci, che collega Quiliano alla frazione di Cadibona. Qui le difficoltà sono davvero molte: la più emergente è il crollo di un ponte, che ha isolato un' azienda agricola ed un nucleo familiare di 5 persone. Anche qui, l'amministrazione sta lavorando celermente per creare una strada di cantiere che dia collegamento ai residenti e consenta all'attività, che ha anche un importante settore zootecnico, di subire meno disagi possibile".