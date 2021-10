Funivie, Arboscello (Pd): "Presentato alla Camera un emendamento per salvare l’impianto e i suoi lavoratori"

Estensione anche per l’anno 2022 dell'integrazione salariale ai dipendenti; realizzazione degli interventi urgenti per ripristinare l'impianto; nomina del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale a Commissario straordinario; recupero della piena funzionalità dell’impianto; continuità dell’esercizio nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, sono le principali richieste presenti nell’emendamento che sarà illustrato oggi alla Camera dalle relatrici Raffaella Paita (IV) e Alessia Rotta (PD) che di fatto, se verrà approvato, salverà l’impianto e i suoi lavoratori.

“Si tratta di un risultato importantissimo per i lavoratori ma anche per tutto il territorio”, commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Con questo emendamento si può ipotizzare l’avvio dell’attività di gestione a partire dall’anno 2023, tenuto conto che si pensa di poter ultimare gli interventi per il ripristino dell’impianto e quindi il suo funzionamento entro la fine dell’anno 2022. Quello di funivie è un tema su cui c’è stata buona sinergia tra le diverse forze politiche. Ringrazio i firmatari dell’emendamento, i parlamentari che nel tempo hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo e l’onorevole Franco Vazio che insieme ad altri parlamentari del Partito Democratico ha lavorato in queste ore fianco a fianco dell’on. Rotta, Presidente della Commissione Ambiente, per conseguire questo importantissimo risultato. Il lavoro e l’impegno, anche senza clamori mediatici, evidentemente pagano. Ora auspichiamo un esito positivo in tempi brevissimi” conclude Arboscello.