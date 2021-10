"Imparate a fare minoranza, minorati". La frase social in campagna elettorale fa scoppiare la polemica a Spotorno

Lo sfogo, se così vogliamo definirlo, non è passato inosservato alla lista avversaria "Insieme Spotorno" la quale, in qualità di "erede" dei tre gruppi di minoranza uscente, ha condannato l'accaduto: " Nell'era della giusta, giustissima attenzione alle disabilità, nell'era dell'inclusione, dopo anni di campagne di sensibilizzazione sul rispetto dei più fragili, ancora ci troviamo a dover combattere con l'utilizzo spietato e di scherno di termini che identificano chi soffre di disfunzioni congenite - si legge nella nota diramata - Questo è ancora più grave perché il disprezzo per i diversamente abili è stato messo per iscritto in un post su Facebook da un candidato al consiglio comunale, nel tentativo di diffamare i consiglieri di minoranza in consiglio comunale a lui avversi ".

" Lo ringraziamo perché per noi non si tratta di un'offesa bensì di un orgoglio. Ricordiamo al candidato che la minorazione è la condizione di esseri umani tutelati dalle leggi dello stato " hanno aggiunto dall'attuale opposizione, invitando il sindaco Fiorini a " prendere le distanze pubblicamente dalle dichiarazioni del suo candidato " auspicando di non derubricare " queste uscite pubbliche, che denotano una grande mancanza di sensibilità e cultura politica, a goliardate ".

Una presa di posizione arrivata poi dalla maggioranza entrante, affermando come "la polemica e gli insulti da qualunque parte arrivino non sono nel nostro dna e lo abbiamo ben dimostrato la campagna elettorale appena terminata" e sottolineando come non si "scusabile anche chi della nostra parte usa toni sbagliati, neanche in un momento di sfogo dopo i continui attacchi subiti anche personali".

Alle scuse del sindaco Fiorini verso "chi si è sentito offeso nella propria sensibilità da frasi infelici che non devono trovare posto nella nostra vita di tutti i giorni" si sono quindi aggiunte quelle del diretto interessato, il candidato Arienti: "In certi momenti la tensione elettorale gioca brutti scherzi, ma non è ammissibile usare frasi offensive della sensibilità di altre persone, neanche quando si è oggetto dello stesso tipo di trattamento. Per cui chiedo scusa col cuore se ho offeso qualcuno ed in particolare chi nulla c’entrava con la campagna elettorale".