Maltempo nel savonese, il consigliere regionale Bozzano: “Pd fa polemica mentre Regione Liguria lavora sul territorio per i danni alluvionali”

“Dopo i sopralluoghi del presidente Toti e dell'assessore Giampedrone nel savonese e a Pontinvrea, l'intero staff del settore Protezione Civile della Regione è ora concentrato anche sui danni subiti dal comune di Mallare. Il paese ha infatti registrato fortissimi danneggiamenti a causa dell'enorme quantità d'acqua scesa lo scorso fine settimana. Me ne ha parlato personalmente il vicesindaco Mario Pistone, che ora sta lavorando con i tecnici comunali per la compilazione della relazione necessaria alla richiesta danni, contando sul mio supporto e su quello degli uffici regionali”. Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Come sempre Regione Liguria si è attivata immediatamente, dimostrando ancora una volta l'attaccamento al territorio e quindi ai suoi abitanti e amministratori – continua Bozzano -. Spiace che anche durante un'emergenza di tale portata, con ben 1000 millimetri di pioggia caduta in sei ore in alcune zone, ci sia chi abbia voglia e tempo di fare polemica. Sarebbe bene che il Pd, nello specifico il consigliere Gianni Pastorino che ha avuto il coraggio di attaccare non solo la parte politica ma l'intero settore della Protezione Civile, si rimbocchi le maniche e indossi gli stivali per andare nel fango a portare il proprio contributo”.

“La polemica sterile e strumentale non aiuterà i nostri amministratori comunali e i cittadini a rialzarsi dai pesanti danni subiti. A lavorare invece, per far sentire la presenza della politica là dove serve: non sui social per cercare visibilità ma sul territorio!”, conclude il consigliere regionale.