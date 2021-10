Piana (Lega): “Prematuro affermare che Urbe entri nel Parco del Beigua, la Lega è da sempre contraria alla miniera di titanio sul Monte Tariné”

"Il comune di Urbe entra a far parte del Parco del Beigua? Al momento non è affatto così come comunicato oggi da alcuni colleghi di minoranza: i consiglieri regionali Gianni Pastorino (Linea condivisa) e Pippo Rossetti (Pd) non si facciano interpreti della volontà della Lega e del centrodestra, ma si limitino ad esprimere la propria posizione. La Lega è da sempre contraria alla miniera di titanio sul Monte Tarinè ed è a favore dell'attivazione della Conferenza degli enti locali nell'ambito della quale coinvolgere e ascoltare anche il comune di Urbe": a dichiaralo è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana (Lega).



"Del tutto prematuro - aggiunge Piana - prevedere in anticipo gli esiti di tale confronto e giungere a conclusioni affrettate, ricordo che la Conferenza degli enti locali è stata inserita nella legge regionale sulle aree protette proprio da un emendamento che ci vede primi firmatari e che è strumento necessario per la revisione di tutti i confini dei parchi naturali regionali. Dal nostro punto di vista l’unico elemento comune a tutti gli schieramenti presenti in Regione Liguria è la contrarietà a qualsiasi miniera ovvero attività estrattiva del titanio sul Monte Tariné”.